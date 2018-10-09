وقال باراتيتشي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "نحن على تواصل معه، لكننا لم نفكر مطلقا في هذا الأمر، ولن نفكر فيه".

وارتبط اسم بوغبا الحاصل على بطولة كأس العالم، التي أقيمت في روسيا هذا الصيف رفقة منتخب "الديوك" في الآونة الأخيرة بشائعات مفادها قرب رحيله عن أولد ترافورد إلى تورينو بعد تفاقم المشكلات بين وبين مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وشهدت الأسابيع الأخيرة حالة من الشد والجذب بين مورينيو وبوغبا، وسط حديث عن خلافات غذاها قرار المدرب بسحب شارة القيادة من لاعب الوسط الفرنسي.

ورغم نفي مورينيو وجود أزمة، عزز تصريح بوغبا القصير جدا عقب التعادل مع فالنسيا، ما تشير إليه الصحافة البريطانية، حيث التزم الصمت مكتفيا بالقول: "قيل لي إنه من غير المسموح لي الحديث".

وتوترت العلاقة بشكل كبير بين مورينيو وبوغبا بعد مباراة مانشستر يونايتد أمام فريق ديربي كاونتي في الدور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، التي لم يشارك بها بوغبا.

وعاقب المدرب البرتغالي بوغبا على نشر صوره وهو يضحك عقب هزيمة الفريق، وخروجه من البطولة، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

وطرد مورينيو بوغبا من التدريبات مؤخرا، بعد مشادة كلامية بينهما، مما أدى إلى حالة من الغليان بين اللاعبين، خاصة وأن الفريق خسر أمام ديربي كاونتي في غياب بوغبا.

وقرر 5 لاعبين التضامن مع بوغبا بعد طرده، وهم أندرياس بيريرا وأنتوني مارسيال وإيريك بايلي ولوك شاو وماركوس راشفورد، بسبب عدم رضاهم عن معاملة مورينيو.