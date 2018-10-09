ويسعى تشلسي إلى تجديد العقد، لكن هازارد قال إنه يرغب في الانتقال إلى العملاق الإسباني.

ونقلت شبكة (إي.آس.بي.إن) التلفزيونية الرياضية عن هازارد قوله: "ريال مدريد أفضل فريق في العالم. لا أريد أن أكذب. إنه حلمي منذ أن كنت طفلا".

وتابع: "لا أريد التحدث عن هذه المسألة يوميا.. لكن سنتحدث عن مستقبلي قريبا".

وأضاف: "تدور في رأسي أفكار وأستيقظ أحيانا برغبة في نفسي أن أذهب إلى هناك. وأحيانا أخرى أرجح كفة البقاء. إنه قرار صعب. إنه مستقبلي. عمري 27 عاما".

ولفت النجم البلجيكي إلى أن "الأمر يتعلق أيضا بحلم تريد تحقيقه. مثلما قلت مرارا وتكرارا إذا غادرت سأكون سعيدا وأعرف أنني إذا بقيت في تشلسي سأكون سعيدا".

وفي يوليو الماضي قال هازارد إنه يريد ترك تشلسي، لكنه استمر في صفوف الفريق ليكون هداف الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 7 أهداف.

وفاز تشلسي على ساوثمبتون 3-صفر في الدوري، الأحد، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويتقاسم الصدارة مع مانشستر سيتي وليفربول بعد 8 مباريات.