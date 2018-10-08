وجاء في بيان للنادي الكتالوني، الاثنين: "خلال الأيام المقبلة، سيتابع سواريز برنامج عمل محدد لتقوية عضلاته والوقاية (من الإصابة) في مركز التدريب التابع للنادي لعلاج الألم الذي يعانيه في ركبته اليمنى".

ولم يحدد النادي فترة غياب متوقعة لمهاجمه البالغ من العمر 31 عاما.

وكان اتحاد أوروغواي قد تفادى استدعاء سواريز للمباراتين الوديتين مع كوريا الجنوبية (12 أكتوبر) واليابان (16 من الشهر ذاته) بسبب انتظار اللاعب ولادة طفله الثالث.

وغاب سواريز عن مران فريقه الجمعة الماضي بسبب آلام في ركبته، قبل أن يعود السبت ويشارك الأحد أساسيا في المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع فالنسيا (1-1).

وبعد استراحة المباريات الدولية، يستضيف برشلونة الوصيف (برصيد 15 نقطة) إشبيلية المتصدر (برصيد 16 نقطة) في مباراة قمة لصدارة الدوري، السبت 20 أكتوبر.

وبعدها يخوض برشلونة مواجهتين قويتين، أولاهما في 24 أكتوبر أمام إنتر ميلانو في دوري أبطال أوروبا، ثم في 28 أمام غريمه اللدود ريال مدريد في "كلاسيكو" إسبانيا.