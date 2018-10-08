وضمت القائمة القصيرة الأولى بعض الأسماء غير المتوقعة، مثل الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني غير الموفق، والبرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي.

وإلى جانبهما، اختارت المجلة الشهيرة الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والأوروغواياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي.

ومن المقرر أن تعلن المجلة العريقة تباعا أسماء باقي المرشحين للقب، وعددهم 30 لاعبا، علما أن اسم الفائز باللقب سيعلن في الثالث من ديسمبر المقبل، بحفل يعقد بالعاصمة الفرنسية باريس.

وإضافة إلى الكرة الذهبية لأفضل لاعب، التي تعد أبرز جائزة على المستوى الفردي، استحدثت "فرانس فوتبول" جائزتين هذا العام هما الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، و"جائزة كوبا" (نسبة الى النجم الفرنسي السابق ريمون كوبا) لأفضل لاعب تحت سن 21 عاما.