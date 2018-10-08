وأحرز مبابي الفائز بكأس العالم أربعة أهداف في 14 دقيقة بالشوط الثاني ليقود الفريق الباريسي للفوز 5-صفر على أولمبيك.

ومدد باريس سان جرمان المتصدر، الذي يتقدم بفارق ثماني نقاط على ليل، بدايته المظفرة للموسم في الدوري إلى تسع مباريات في لقاء أنهى فيه كل فريق الشوط الأول بعشرة لاعبين.

وصمد ليون، الذي اضطر لتغيير اثنين من لاعبيه قبل نهاية الشوط الأول بسبب الإصابة، في الساعة الأولى من اللقاء وسدد في العارضة والنتيجة كانت لا تزال 1-صفر.

وسجل البرازيلي نيمار من ركلة جزاء ليمنح باريس سان جيرمان التقدم في الدقيقة التاسعة، لكن المباراة أخذت منحنى دراميا حين طرد بريسنل كيمبمبي مدافع باريس سان جيرمان في الدقيقة 32، بعد تدخل خطير على تانجي ندومبيلي.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول طُرد لوكا توسار، لحصوله على الإنذار الثاني، بسبب مخالفة ضد مبابي ليغادر الملعب مطرودا للمباراة الثانية على التوالي.

وكاد ليون أن ينتزع التعادل بعد الاستراحة، حين أبعد تياغو سيلفا مدافع باريس سان جرمان الكرة مباشرة باتجاه مكسويل كورنيه الذي اصطدمت به الكرة ثم ارتدت من العارضة.

كما سدد مبابي، الذي كان مختفيا حتى هذه اللحظة، في العارضة في الهجمة التالية ثم بدأ مهرجان الأهداف بعد ذلك.

وعزز المهاجم البالغ من العمر 19 عاما تقدم باريس سان جرمان في الدقيقة 61 بتسديدة دخلت المرمى بعد اصطدامها بالقائمين، ثم وضع الكرة في الشباك بلمسة بسيطة عقب تمريرة قصيرة من ماركينيوس.

وأكمل ثلاثيته في الدقيقة 69 عندما وضعته تمريرة من نيمار في وضع انفراد، ثم بعد خمس دقائق لاحقة سجل الهدف الخامس بعد كرة مرتدة من دفاع ليون.