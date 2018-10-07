وسجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت ثنائية فيما سجل آرون رامسي هدفا مذهلا بكعب القدم، كما أضاف بيير-ايمريك أوباميانغ هدفين.

وضغط فولهام منذ البداية باحثا عن أول فوز على أرسنال منذ يناير 2012، وكان لاعب الوسط الأرجنتيني لوسيانو فيتو قريبا من هز شباك بيرند لينو في الدقيقة الثانية.

وسنحت بعض الفرص للصربي ألكسندر متروفيتش مهاجم فولهام القوي، لكنه لم يستغل أي فرصة، وكانت أفضل محاولاته عندما سدد فوق العارضة من خارج منطقة الجزاء.

وبخلاف مجريات اللعب، افتتح لاكازيت التسجيل لأرسنال في الدقيقة 29 بعدما تسلم تمريرة ناتشو مونريال، ثم سدد كرة منخفضة في الزاوية القريبة بالمرمى.

وعادل فولهام النتيجة قبل الاستراحة، بعد أن سدد أندريه شورله الكرة بهدوء فوق الحارس لينو، ليحرز هدفه الثالث في الدوري منذ انضمامه من بوروسيا دورتموند هذا الصيف على سبيل الإعارة.

لكن الزوار ثاروا في الشوط الثاني وسجلوا ثلاثة أهداف لا يمكن ردعها، وسجل لاكازيت رابع أهدافه في الدوري هذا الموسم قبل أن يسدد البديل رامسي الهدف الثالث بضربة كعب رائعة بعد تمريرة عرضية من أوباميانغ.

وأضاف مهاجم الغابون آخر هدفين ليترك فولهام يعاني من أسوأ سجل دفاعي بالمسابقة بعدما استقبل 21 هدفا وبفارق أربعة أهداف عن أقربف فريق.