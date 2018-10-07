ولم يستطع نيشيكوري المصنف 12 عالميا، الذي كان يطمح للقبه الثالث في اليابان، من ردع الضربات القوية لمنافسه الروسي، الذي حسم المجموعة الأولى خلال 25 دقيقة فقط.

وذكر ميدفيديف (22 عاما) الذي نال ثالث ألقابه ببطولات رابطة المحترفين هذا الموسم وسيصعد للتصنيف 22 عالميا "لعبت بشكل رائع وأنا سعيد جدا بالوصول للقمة".

وأورد بعد حسم الانتصار خلال نحو ساعة "خوض سبع مباريات وخسارة مجموعة واحدة فقط يشعرني بسعادة غامرة".

وخسر نيشيكوري 8 مباريات نهائية ببطولات رابطة المحترفين منذ فوزه الأخير في ممفيس المفتوحة في فبراير 2016.

وصرح اللاعب الياباني "(ميدفيديف) يسدد الإرسال بشكل رائع ولم تكن أمامي فرصة وكان من الصعب اللعب ضده اليوم".

وقال "خضت منافسات رائعة في الأشهر الأخيرة وبعد بطولة أميركا المفتوحة أعتقد أنني كنت ألعب بشكل جيد.