وكشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن إبراهيموفيتش (37 عاما) قد يعود إلى ميلان، الذي حمل معه لقب الدوري الإيطالي عام 2011، في آخر تتويج لفريق بخلاف يوفنتوس.

وحسب الصحيفة، فإن جينار غاتوسو المدير الفني لميلان زميل "إبرا" السابق في الفريق اللومباردي، يسعى لاستغلال الحالة الفنية العالية لإبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، لتحسين وضعية "الروسونيري"، المعروف بميوله لضم اللاعبين كبار السن.

ويمر ميلان بموسم سيئ للغاية حتى الآن، إذ يقبع في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط، بفارق 15 نقطة عن يوفنتوس صاحب الصدارة، علما أن فريق "السيدة العجوز" لعب مباراتين أكثر.

وعانى اللاعب الدولي السابق كثيرا في آخر مواسمه الأوروبية، حيث فشل في تقديم مستواه المعهود مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد إصابة خطيرة تعرض لها على مستوى الركبة أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر.

وخاض صاحب البنيان القوي الشهير بحركاته الأكروباتية، مسيرة طويلة متعددة المحطات في أوروبا، حيث بدأ مع مالمو السويدي ومنه انتقل إلى أياكس أمستردام الهولندي، قبل رحلة إيطالية شملت يوفنتوس وإنتر ميلانو.

وبين عامي 2009 و2018، مر إبراهيموفيتش بـ4 أندية هي برشلونة الإسباني وميلان وباريس سان جرمان وأخيرا مانشستر يونايتد.