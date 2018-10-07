وتقدم هاميلتون على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس، وسائق "ريد بول" الهولندي ماكس فيرشتابن، بينما اكتفى منافسه الوحيد على اللقب العالمي، سائق "فيراري" الألماني سباستيان فيتل بالحلول في المركز السادس.

ومنح هذا الفوز، وهو السادس لبطل العالم 4 مرات في آخر 7 سباقات، فارقا مريحا عن فيتل في صدارة الترتيب العام، وصل إلى 67 نقطة، قبل 4 مراحل فقط من نهاية البطولة.