إلا أن الخسارة القاسية التي جمدت رصيد الفريق الملكي عند 14 نقطة من 7 مباريات ومهدت طريق الانفراد بالصدارة للغريم التقليدي برشلونة، كشفت عما هو أسوأ بالنسبة للـ"بلانكو".

فقد فشل ريال مدريد في التسجيل في 4 لقاءات متتالية، لأول مرة منذ 33 عاما، عندما حقق أسوأ مسيرة تهديفية في تاريخه على الإطلاق بخمس مباريات دون أهداف.

وخلال آخر 4 مباريات لريال مدريد، خسر بثلاثية نظيفة من إشبيلية وتعادل سلبيا أمام أتلتيكو مدريد في الدوري المحلي، ثم تلقى خسارة صاعقة بهدف نظيف أمام سسكا موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا، وبالنتيجة نفسها سقط أمام ألافيس.

ولم يصل ريال مدريد إلى هذه الدرجة من الفقر التهديفي منذ أبريل عام 1985، قبل ميلاد أغلب لاعبي الجيل الحالي، عندما امتدت مسيرته الصماء إلى 5 مباريات في أسوأ معدل تهديفي بتاريخه.

وسيكون لدى لوبتيغي متسع من الوقت لتصحيح أخطائه، وذلك خلال فترة التوقف الدولي، قبل أن يعود للمنافسات المحلية باستضافة ليفانتي في العشرين من أكتوبر الجاري.