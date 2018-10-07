ويتقاسم الفريقان الصدارة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، مما يضاعف أهمية المباراة التي يعتبرها كثيرون حاسمة في تحديد مصير لقب البريميرليغ رغم حلولها مبكرا في الموسم.

لكن غوارديولا بدا مهتما بشكل خاص بالنجم المصري الذي لا يقدم حتى الآن الأداء الأفضل مع "الريدز".

وأحرز "مو" 44 هدفا في موسمه الأول الرائع في "أنفيلد"، ليتوج بجائزتي هداف "البريميرليغ"، وأفضل لاعب في إنجلترا.

وبينما توقع عشاق ليفربول تكرارا لتألق صلاح هذا الموسم، جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد أحرز الجناح المصري 3 أهداف فقط في 9 مباريات حتى الآن.

غوارديولا، من جانبه، اعتبر أن أي مقارنة بين صلاح (26 عاما) ونجم مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو (30 عاما) "غير ناضجة"، مؤكدا أن صلاح عليه تكرار مستوى الموسم الماضي لـ8 أو 9 مواسم مقبلة.

وقال "بيب" في تصريحات نقلها موقع "غول": "(صلاح) أصغر سنا وكان عامه الأول في إنجلترا. لذا سنرى في المستقبل. لكن اللاعب الذي يمتلك إمكانيات إحراز 50 هدفا في الموسم، يمتلك دائما هذه القدرة. وكرة القدم تدور حول هذه الإنجازات والإخفاقات".

وأضاف مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني سابقا: "يظل صلاح لاعبا ممتازا وسيحرز أهدافا في المستقبل".

وأكد غوارديولا فكرته قائلا: "سجل سيرخيو الكثير من الأهداف، لكن كانت هناك فترات لم يسجل فيها أهدافا. كم سنة احتاجها سيرخيو لتسجيل تلك الأهداف؟ 8 أو 9 سنوات؟ بالنسبة لصلاح كان هذا هو أول ما سنراه (منه) خلال 7 أو 8 سنوات".

يشار إلى أن أغويرو أحرز 148 هدفا خلال 213 مباراة مع مانشستر سيتي في البريميرليغ (بمعدل نحو 0.7 هدف في المباراة)، فيما أحرز صلاح 35 هدفا خلال 43 مباراة مع ليفربول (نحو 0.8 هدف في المباراة)، بما يعني أن رقمي اللاعبين قريبان للغاية.

وبعد تألقه الملف في الموسم الماضي محليا وقاريا، رشح صلاح لأكبر جوائز كرة القدم في العالم، ليزاحم كبار اللعبة مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.