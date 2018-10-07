وفشل ريال، الذي خسر أمام ألافيس بهدف مانو جارسيا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، في التسجيل في المباريات الأربع. وهذه هي أطول سلسلة بلا فوز للفريق منذ أبريل 1985.

وقال قائد الريال: "آخرون يمكنهم إتخاذ قرارات مثل هذه، لكن ليس من الجيد تغيير المدرب. سيكون نوعا من الجنون.

ونقلت رويترز عن راموس قوله "يجب أن نتقدم للأمام لأن الموسم طويل جدا والطريق طويل أمامنا. كل من يقول إن ريال مدريد انتهى ظهر في النهاية أنه كان مخطئا".

وأشار راموس إلى أن اللاعبين يجب أن يتحملوا مسؤولية الهزيمة، وأن الوقت ليس مناسبا للبحث عن كبش فداء.

وقال المدافع الدولي "نحن أول من يجب عليهم التطور ونحاول فعل ذلك. ليس من العدل إلقاء اللوم على أي شخص. نحن ندرك الواقع".



