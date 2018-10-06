وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية بين الفرق التي تأهلت لهذا الدور، وأبرزها مواجهة الأهلي المصري بالوصل الإماراتي، والوداد البيضاوي المغربي بالنجم الساحلي التونسي. ووفاق سطيف الجزائري بالأهلي السعودي.

كما سيشهد الدور مواجهة "مصرية-مصرية" بين الزمالك والاتحاد السكندري، ولقاء صعبا بين ممثل العراق المتبقي الوحيد نادي النفط مع بطل السعودية الهلال.

وشارك في مراسم القرعة عدد من نجوم كرة القدم والفن العرب، ومنهم الممثل المصري محمد هنيدي، والممثل السعودي ناصر القصبي، ونجم منتخب العراق السابق نشأت أكرم.، ونجم منتخب السعودية السابق يوسف الثنيان.

وتم خلال القرعة الإعلان عن إقامة المباراة النهائية للبطولة في مدينة العين الإماراتية، على استاد الشيخ هزاع بن زايد بنادي العين.

هنا مباريات دور الـ16 الكاملة:

المريخ السوداني – اتحاد العاصمة الجزائري

النصر السعودي – مولودية الجزائر

الأهلي المصري – الوصل الإماراتي

الوداد البيضاوي المغربي – النجم الساحلي التونسي

الهلال السعودي – النفط العراقي

الإسماعيلي المصري – الرجاء البيضاوي المغربي

الاتحاد السكندري المصري – الزمالك المصري

وفاق سطيف الجزائري – الأهلي السعودي