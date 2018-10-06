وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد ردة فعل أحد الشباب المسؤولين عن جمع الكرات بعد مصافحته ميسي.

وصمد الشاب لعدة ثواني في مكانه مذهولا ومدهوشا، حيث بدا وكأنه لم يكن ينتظر أن يعيره ميسي أي اهتمام.

وقال معلقون إن ردة فعل الشاب كانت عادية، على اعتبار أنه لم يصافح لاعبا طبيعيا، مشيرين إلى أنه كان سيتصرف بنفس الطريقة لو صافح البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأمتع ميسي الجمهور في ملعب ويمبلي بمهاراته خلال المواجهة المثيرة، ولعب دورا في هدف فيليب كوتينيو الذي افتتح به التسجيل في الدقيقة الثانية، قبل أن يساعد إيفان راكيتيتش على مضاعفة الغلة بعد 28 دقيقة.

وحرم إطار المرمى ميسي من التسجيل في مناسبتين بعد الاستراحة، قبل أن ينجح في تسجيل هدفين لفريقه الكتالوني، لينهي أمل الفريق المستضيف.