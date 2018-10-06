وقالت صحيفة "الماركا" الإسبانية إن مسؤولي النادي الملكي تعاقدوا مع من وصفته بـ"نجم الفريق الجديد"، ديفيد هوبكنسون، مقابل 530 مليون يورو.

وتعاقد ريال مدريد مع هوبكنسون بصفته مديرا جديدا لقسم العمليات التجارية، وذلك بعد توصية من شركة CAA Sports، المتخصصة في الإدارة الرياضية.

ويبدو أن رئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز يلقي بكل تركيزه حاليا على الربحية المالية بغض النظر عن نتائج الفريق التي شهدت تراجعا كبيرا بعد رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت "الماركا" أن الرجل الكندي أثار انتباه إدارة ريال مدريد بعد إنجازاته المالية المذهلة مع شركات تابعة لـ"MLSE"، مثل فريق تورنتو مابل للهوكي ونادي تورنتو رابترز، المشارك في في الدوري الأميركي لكرة السلة..

وأشارت الصحيفة إلى أن المالك السابق لـ"تورنتو رابتورز" لم يتردد في الموافقة على عرض "لوس بلانكوس".

وقال في تصريح سابق "كيف يمكنني أن أقول لا لريال مدريد؟ لا أستطيع رفض العرض"، مضيفا "أسيّر أندية تتوفر على أكثر من مليون معجب في فيسبوك.. ماذا عن ريال مدريد الذي يبلغ عدد معجبيه في كل العالم أضعاف ذلك العدد؟"