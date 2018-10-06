وسجل النيجيري أحمد موسى (26) والبرازيلي جوليانو دي باولا (47 و57) والمغربي نور الدين أمرابط (74) ومحمد السهلاوي (79) اهداف النصر، والبرازيلي رودولفو ألميدا (32) هدف الحزم.

وعزز النصر موقعه في الصدارة برصيد 15 نقطة مستغلا تأجيل مباراة جاره وشريكه السابق الهلال حامل اللقب مع ضيفه الاتفاق إلى الثلاثاء المقبل بسبب خوضه مباراة الكأس السوبر السعودي المصري ضد الزمالك السبت، في حين تجمد رصيد الحزم عند 5 نقاط في المركز العاشر.

وانتزع الأهلي المركز الثاني بفارق نقطة خلف النصر بفوزه على الفيصلي بهدفين نظيفين سجلهما السوري عمر السومة (10) والإسباني خوسيه خورادو (45) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ولعب الفيصلي الذي تجمد رصيده عند 4 نقاط، بعشرة لاعبيه منذ الدقيقة 63 اثر طرد مدافعه عقيل بلغيث.

وواصل الشباب نزيف النقاط بتعادله مع التعاون 1-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتقدم الشباب عن طريق ناصر الشمراني (3)، وأدرك التعاون التعادل بواسطة هيلدون أوغوستو من الرأس الأخضر (69).

ورفع الشباب رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع مقابل 6 نقاط للتعاون السابع.

وقاد فهد الجهني فريقه الباطن لفوز ثمين على أُحد بهدف وحيد سجله فهد الجهني في الوقت القاتل (90+3) على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة.

وهو الفوز الأول للباطن الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط، في حين تجمد رصيد أحد عند نقطة واحدة.