ومع إقفال التداولات في بورصة مدينة ميلانو مساء اليوم، تراجع سعر سهم بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة إلى 1,19 يورو، أي بخسارة قدرها 9,92 بالمئة من قيمته. حسب فرانس برس.



وانهارت أسهم يوفنتوس في البداية، لتخسر 5 في المئة من قيمتها، في حين عبرت بيانات من شركات راعية له عن "قلقها" من القضية.