وتوج إبراهيموفيتش (37 عاما) بطلا لإيطاليا في صفوف ميلان ما بين عامي 2010 و2012 قبل انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وكانت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" زعمت بأن إبراهيموفيتش يرغب في العودة إلى ميلان في ديسمبر المقبل لدى توقف الدوري الأميركي، لكن ليوناردو قال لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" بأن لا مخطط لجلب السويدي المخضرم إلى ميلان.

وقال في هذا الصدد "إبراهيموفيتش متعلق بنادي ميلان وبمدينة ميلانو وهذا واقع. لم نفكر في الوقت الحالي بأي امكانية (للتوقيع معه) لأن الوقت ليس مناسبا".

وأضاف "لا أستطيع النفي أنه في البداية فكرنا بالأمر عندما وصلنا. في الواقع، كان الأمر أكثر من مجرد تفكير لأني أعتقد بأنه لاعب يملك أكثر من ميزة خاصة".

وتابع "إنه محارب، من الأشخاص الذين يستطيعون قيادة مجموعة داخل الملعب وخارجه وبالتالي فهو عظيم. أنا قريب منه لكن في الواقع لا إمكانية للتوقيع معه حاليا".

وسجل إبراهيموفيتش 56 هدفا في 85 مباراة مدافعا عن ألوان ميلان.

ويرتبط إبراهيموفيتش بعقد مع لوس أنجلوس غالاكسي حتى ديسمبر 2019، لكن بإمكانه حذو حذو النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام الذي التحق بميلان خلال فترة توقف الدوري الأميركي.