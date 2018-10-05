وتلقى "الشياطين الحمر" ثلاث هزائم في المراحل السبعة الأولى من الدوري المحلي، آخرها في المرحلة السابعة أمام المضيف وست هام 1-3، في أسوأ بداية لهم في بطولة إنجلترا منذ 29 عاما. كما خرجوا بركلات الترجيح أمام دربي كاونتي (درجة ثانية) من الدور الثالث لكأس رابطة الأندية، وتعادلوا سلبا هذا الأسبوع مع ضيفهم فالنسيا الإسباني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

ويترافق هذا الأداء المخيب للنادي الشمالي، مع توتر في علاقة مورينيو مع أحد أبرز لاعبيه، الفرنسي بول بوغبا، وتقارير صحافية عن احتمال انتهاء العلاقة قريبا بين الفريق والمدرب الذي يقوده للموسم الثالث.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة الغد ضد نيوكاسل بعد فشله في تحقيق أي فوز في مبارياته الأربع الأخيرة، علما أنه فاز مرة واحدة على أرضه (من ثلاث مباريات) في الدوري المحلي.

وفي مؤتمر صحافي مقتضب عقده صباح اليوم، قال مورينيو ردا على سؤال عما إذا كان يوافق على أن هذه النتائج ليست جيدة بما يكفي لناد من هذا الحجم، أجاب "أنا موافق".

واعتبر مورينيو أن مباراة الغد ستكون على قدر كبير من الأهمية لفريقه الذي يحتل حاليا المركز العاشر في ترتيب الدوري، بفارق تسع نقاط عن المتصدر، غريمه وحامل لقب الموسم الماضي مانشستر سيتي.

وأوضح مورينيو أن لقاء الغد "مهم جدا. نحن في بداية أكتوبر وبدأ الناس ينظرون إلى ترتيب البطولات في أوروبا، لكني أدرك أن هذا الترتيب لا يعكس بالضرورة ما سيحصل بعد أشهر في نهاية الموسم".

وأضاف "يمكننا أن نقوم بأفضل بكثير (مما نقوم به حاليا). للقيام بذلك نحتاج إلى النقاط، نقاط خسرناها في المباراتين الأخيرتين في البريمرليغ"، في إشارة إلى التعادل مع ولفرهامبتون 1-1 في المرحلة السادسة، والخسارة أمام وست هام في المرحلة السابقة.

وتابع "(حصلنا على) نقطة واحدة من مباراتين، وندرك أنه لتحسين هذا الوضع، علينا إحراز النقاط الثلاث" في مباراة السبت ضد نيوكاسل الذي يحتل حاليا المركز 18 (من أصل 20) في الدوري، بعد تعادلين وخمس هزائم في المراحل السبع الأولى.