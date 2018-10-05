هذا الشعور الرائع عقب نهاية اللقاء، جعل جوردي ألبا يعترف مرة أخرى بأنه وزملاءه يلعبون مع أفضل لاعب في العالم.

ونقل موقع "سبورتس" عن اللاعب قوله "الفريق بأكمله كان رائعا، لكن ميسي صنع الكثير. حين يهاجم ليو لا يمكن للمدافع أن يقوم بأي شيء".

وأضاف "ما الذي يمكن قوله أيضا بشأن ميسي؟ إنه أفضل لاعب في العالم. يجعلنا أفضل بكثير"، مشيرا إلى أنه لا يمكن مجادلة شخص لا يعترف بأن ميسي هو الأفضل حاليا في المستديرة.

وأردف قائلا "ميسي يأكل على طاولة لوحده.. لا أقول هذا لأنه يلعب لفريقي.. إنه فقط لاعب من مستوى آخر ولا يمكن مقارنته مع أي كان.. الجميع يعرف هذا الأمر".

وأراد ألبا باستخدام هذا المصطلح أن يقول أن ميسي هو اللاعب الأفضل في العالم، وهو في مستوى آخر عن باقي اللاعبين.

ورفع ميسي في مباراة توتنهام غلته من الأهداف الأوروبية إلى 105، واحتاج ميسي إلى 127 مواجهة لبلوغ الرقم ذاته.

ويأمل ميسي مستقبلا في اللحاق برقم كريستيانو رونالدو (120 هدفا) سجلها لكل من ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

يذكر أن ميسي لم يكن من المرشحين الثلاثة (لوكا مودريتش، محمد صلاح ورونالدو) لجائزة أفضل لاعب في العالم التي تقدمها الفيفا وفاز بها الأول.