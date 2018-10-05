وعبرت "نايكي" للملابس الرياضية و"إي.آيه" سبورتس للألعاب الإلكترونية عن قلقهما بشأن مزاعم الاغتصاب، التي وجهت إلى رونالدو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

وذكرت "نايكي" في بيان: "نشعر بقلق بالغ بشأن المزاعم المزعجة وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب".

وتعمل "نايكي" مع رونالدو منذ عام 2003 ووقعت في 2016 عقدا مدى الحياة مع اللاعب البرتغالي، وأشارت مجلة "فوربس" إلى أن المقابل يصل إلى مليار دولار (760 مليون يورو).

وفي السياق، وضعت "إي.آيه" سبورتس صورة رونالدو على لعبة فيفا لعامين متتاليين، وقال متحدث باسم الشركة: "أطلعنا على التقرير المقلق بشأن تفاصيل المزاعم ضد كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "نراقب الوضع ونتوقع أن يكون سلوك الرياضيين والسفراء متفقا مع قيم الشركة".

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية في تقرير لها أن مجموع ما يتحصل عليه النجم البرتغالي من الرعاة إضافة إلى علامته التجارية "CR7" يتخطى مبلغ المليار يورو.

وحال إدانة رونالدو بتهمة الاغتصاب المزعوم، فإنه سيخسر الملايين كما حدث مع العديد من الرياضيين سابقا، والذين تخلت عنهم الشركات الراعية عقب ارتكابهم لفضائح جنسية ومخالفات في المنشطات.

وأقامت كاثرين مايورغا دعوى قضائية ضد رونالدو في محكمة بولاية نيفادا اتهمته فيها باغتصابها في فندق بلاس فيغاس عام 2009، فيما نفى اللاعب (33 عاما) مزاعم الاغتصاب.

وقال اللاعب إنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج أي تحقيقات، وكتب رونالدو في حسابه في تويتر "أنفي تماما الاتهامات الموجهة ضدي. الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أؤمن به".

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس بطل إيطاليا قادما من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية مقابل 100 مليون يورو (116 مليون دولار).