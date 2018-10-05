وهز إيميلي سميث روي (18 عاما) خريج أكاديمية أرسنال الشباك ليحافظ الفريق الانجليزي على بدايته المظفرة في المسابقة، وأضاف سقراطيس باباستاثوبولوس وماتيو الغندوزي هدفين آخرين لفريق المدرب أوناي إيمري، الذي يتصدر المجموعة الخامسة بـ6 نقاط.

وتأخر ميلان بهدف أحرزه ميغيل أنخيل جيريرو في ملعب سان سيرو، لكنه سجل 3 أهداف ليحقق فريق المدرب جينارو جاتوسو الانتصار.

وهز باتريك كوتروني الشباك مرتين للفريق الإيطالي، كما سجل غونزالو هيغواين هدفا ليحقق ميلان متصدر المجموعة السادسة انتصارين من أول مباراتين.

وخسر إشبيلية، الفائز باللقب 3 مرات ما بين 2013 و2016، بنتيجة 2-1 إذ سجل الجورجي تورنيكه أوكرياشفيلي هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية بعدما وضع نوليتو إشبيلية في المقدمة.

وعدل سالزبورغ تأخره بهدف لانتصار على سيلتيك الاسكتلندي 3-1 في النمسا، فيما هز ألفارو موراتا الشباك في الدقيقة 70 ليقود تشيلسي للفوز1-صفر على فيدي المجري.

وبلغ فيدي نهائي كأس الاتحاد في 1985 وجعل الأمور صعبة على فريق المدرب ماوريتسيو ساري بأداء دفاعي منضبط.

وتقدم رينجرز بقيادة المدرب ستيفن جيرارد لصدارة المجموعة السابعة، بعدما حول تأخره إلى فوز 3-1 على رابيد فيينا بفضل ثنائية ألفريدو موريلوس.

وفي المجموعة الثامنة لعب لاتسيو بـ9 لاعبين في الهزيمة 4-1 أمام إينتراخت فرانكفورت.

وطرد دوسان باستا وخواكين كوريا في بداية الشوط الثاني، بينما أحرز داني دا كوستا هدفين للفريق الألماني الأول في الدقيقة الرابعة والثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي المجموعة ذاتها فرط أولمبيك مرسيليا وصيف البطل في الموسم الماضي في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع أبولون القبرصي، فيما سجل البديل لوكاس الاريو هدفين لباير ليفركوزن في انتصار 4-2على أيك لارناكا القبرصي.

وفي المجموعة السابعة احتاج فياريال إلى ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل 3-3 مع مستضيفه سبارتاك موسكو.