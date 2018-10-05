ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، فإن مورينيو (55 عاما) لا يخطط للاستقالة من منصبه في الوقت الحالي.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن مورينيو يشعر بأنه يتعرض للهجوم من جميع الجهات ويرى أن إدارة النادي قادرة على بذل المزيد من الجهد لحمايته من هجوم اللاعبين السابقين والنقاد.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، إد وودوارد، الأسبوع الماضي، إن النادي يأمل أن يستمر تحت قيادة مورينيو.

وينتهي عقد المدرب البرتغالي مع الشياطين الحمر حتى صيف 2020، وسيحتاج لترتيب أوراقه خلال فترة التوقف الدولي المقبلة قبل مواجهة يوفنتوس مرتين في دوري أبطال أوروبا ومانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.