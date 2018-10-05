وسجل هدفي الفتح، التونسي عبدالقادر الوسلاتي، ومنصور حمزي، في الدقيقتين 26 و90+9 من زمن المباراة، التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالإحساء، ورفع الفتح رصيده إلى 6 نقاط، بينما بقي الاتحاد على نقطة وحيدة.

وتفوق الاتحاد فنيا خلال مجريات الشوط الأول وكاد البرازيلي رومارينيو أن يضعه في المقدمة عندما واجه المرمى ولكن كرته مرت بجوار القائم (21)، تبعه عبدالرحمن الغامدي بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بمحاذاة المقص الأيمن (23).

وعلى عكس مجريات اللعب ومن هجمة سريعة خطف الفتح الأسبقية إثر كرة أرسلها الوسلاتي قوية أرضية على يمين عساف القرني (26).

وفي الشوط الثاني أشهر الحكم البطاقة الحمراء لمدافع الاتحاد زياد الصحفي بسبب الخشونة بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (65).

ولاحت فرصة للفتح لمضاعفة النتيجة، ولكن عساف القرني تصدى لكرة الغيني الخليل بانغورا وحولها بصعوبة للركنية (74)، قبل أن يتدخل دفاع الاتحاد في الوقت المناسب ويبعد كرة حمد الجهيم للركنية (81).

ومن هجمة مرتدة وصلت الكرة للبديل منصور حمزي، الذي غالط عساف القرني ولعبها قوية في المقص الأيمن في الوقت بدل الضائع.

وكان بيليتش قد وصل في وقت سابق الخميس إلى السعودية، لتولي مهام تدريب الفريق المتوج بلقب الدوري السعودي 8 مرات.

وقال بيليتش، الذي عين في منصبه أواخر سبتمبر: "أهدافي مع الاتحاد هي أن أعمل بكل جهد لإعادة الاتحاد إلى وضعه الطبيعي وبشكل عاجل للعودة للمنافسة على أعلى المستويات والوصول إلى قمة الترتيب، صحيح أن الفريق خسر العديد من المباريات لذلك علي العمل بشكل جاد لإعادة الاتحاد لوضعه الطبيعي".

وحقق الرائد فوزه الأول بعد تغلبه على مضيفه الفيحاء 3-صفر، سجلها صالح الشهري (10 و28)، والمغربي أحمد حمودان (58) في المباراة، التي جمعتهما في مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.

ورفع الرائد رصيده إلى 5 نقاط، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة الثالثة، وشهدت المباراة خروج لاعب الفيحاء الأرجنتيني جوناثان غوميز بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 71.