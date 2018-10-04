وكتب بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة عبر "تويتر": "أظهر كريستيانو رونالدو خلال الأشهر الماضية احترافيته الكبيرة وتفانيه، وذلك يلقى تقدير الجميع في يوفنتوس".

وأضاف: "إن الأحداث المزعومة التي تعود إلى نحو 10 أعوام مضت لا تغير هذا الرأي الذي يتشاركه كل من تعرف إلى هذا البطل العظيم".

وكان أفضل لاعب في العالم خمس مرات قد نفى، الأربعاء، الاتهامات الموجهة إليه من الأميركية كاثرين مايورغا (34 عاما)، بالاعتداء الجنسي عليها في فندق بمدينة لاس فيغاس الأميركية عام 2009.

وأعادت مايورغا تسليط الضوء على هذه القضية بتقديمها الشهر الماضي دعوى قضائية بشأن قضية "اشترى" اللاعب صمتها فيها لأعوام.

ونفى رونالدو "بشكل قاطع" كل الاتهامات الموجهة إليه، مضيفا عبر "تويتر" أن "الاغتصاب هو جريمة مشينة وتناقض كل ما أؤمن به".

ومضى يقول: "بقدر ما قد أكون تواقا إلى تبرئة اسمي، أرفض تغذية الاستعراض الإعلامي الذي يخلقه أشخاص يسعون إلى الترويج لأنفسهم على حسابي".

وتابع: "ضميري المرتاح سيتيح لي تاليا الانتظار بطمأنينة، نتائج أي تحقيق وكل التحقيقات".

وتقدمت مايورغا أمام إحدى محاكم ولاية نيفادا الأميركية، بدعوى تطالب فيها بتعويض قدره 200 ألف دولار، وتتهم فيها اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي باغتصابها في 13 يونيو 2009 في جناحه بأحد فنادق لاس فيغاس.

وقالت إنه دفع لها مبلغ 375 ألف دولار أميركي لتوقيع اتفاق تتعهد من خلاله بعدم الحديث عما جرى.

وقررت عارضة الأزياء السابقة الخروج عن صمتها الطويل بحديث وتقرير مطول نشرته مجلة "در شبيغل" الألمانية الأسبوع الماضي، كشفت خلاله ما جرى بينها وبين اللاعب.

وقال أحد محققي شرطة لاس فيغاس لفرانس برس هذا الأسبوع إن الشرطة استمعت عام 2009 لمايورغا، التي أفادت عن تعرضها لـ"اعتداء جنسي"، من دون كشف اسم المعتدي، ما لم يتح التوسع في القضية. وأضاف "لكن قبل نحو شهر، أعيد فتح الملف".