يأتي هذا بعد أن قاد ساوثغيت منتخب الأسود الثلاثة إلى نصف نهائي مونديال روسيا 2018، وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب الإنجليزي إلى هذا الدور منذ نحو 30 عاما.

وعبر المدير الفني للأسود الثلاثة، البالغ من العمر 48 عاما، عن سروره لهذا التطور، خصوصا وأنه يعني قيادة المنتخب إلى بطولتي كأس أوروبا في عام 2020 وكأس العالم عام 2022.

وقال ساوثغيت، في بيان للاتحاد: "أنا سعيد للحصول على فرصة قيادة المنتخب الوطني خلال البطولتين الكبيرتين المقبلتين".

وجاء الإعلان عن الأمر في مؤتمر صحفي الخميس بحضور كل من ساوثغيت والرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي مارتن غلين، ويشمل الاتفاق أيضا مساعد المدرب ستيف هولاند.