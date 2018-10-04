وسجل ميسي هدفين قاد بهما الفريق الكتالوني لتحقيق فوز ثمين خارج الديار بنتيجة 4-2 في المرحلة الثانية من دور المجموعات، وأكد أن الإنجليز "صيده السهل".

وهز ميسي شباك فرق إنجلترا 21 مرة، فيما صنع أمامها 6 أهداف، أكثر من عدد الأهداف التي سجلها أو صنعها أمام فرق البلاد الأخرى في القارة.

وبهدفي المهاجم المذهل، رفع ميسي (32 عاما) رصيده في دوري الأبطال إلى 105 أهداف، كما أنه ساهم في الهدفين الآخرين وسدد في إطار المرمى مرتين، ليخطف الأنظار في ملعب "ويمبلي".

واستحق ميسي تحية جماهير الفريقين في نهاية المباراة المهمة، التي أسفرت عن اقتسام برشلونة صدارة المجموعة الثانية مع إنتر ميلانو الإيطالي.