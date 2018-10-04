ويدين الرجاء البيضاوي بفوزه إلى صانع ألعابه عبد الإله الحافيظي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 48 بتسديدة من حافة المنطقة، إثر كرة من زكريا حدراف من الجهة اليمنى، عقب ركلة حرة لعبها عبد الرحيم الشاكر بسرعة من منتصف الملعب.

ويسعى الرجاء البيضاوي إلى لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول عام 2003 قبل عام من دمجها مع كأس الكؤوس الإفريقية، فيما يطمح إنييمبا إلى الظفر بها للمرة الأولى.

وفي مباراة ثانية على استاد بورسعيد، قلل المصري البورسعيدي من حظوظه في التأهل بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي.

وسيطر المصري على اغلب فترات اللقاء ولاحت لمهاجميه عدة فرص لحسم النتيجة خاصة الثلاثي محمود وادي وإسلام عيسى وأحمد شكري والبديل أحمد جمعه، الا أن تألق دفاع الضيوف وحارس مرماهم حال دون ذلك.

وتقام مباراتا الإياب في 24 أكتوبر الحالي في الدار البيضاء وكينشاسا.