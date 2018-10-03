وأعلن الكاف في بيان نشره موقعه الإلكتروني، أن النسخة المقبلة من البطولة ستقام في الكاميرون، وذلك بعد لقاء بين الرئيس الكاميروني بول بيا ورئيس الكاف أحمد أحمد، الثلاثاء.

ولدى حديثه إلى الصحفيين، نفى أحمد إمكانية سحب البطولة من الكاميرون، وأكد أن الاتحاد "لم يفكر بهذا الأمر".

وقبل أيام كشف الاتحاد وجود "تأخر كبير" على مستوى البنى التحتية في استعدادات الكاميرون، وأشار إلى أن "القرار النهائي" بشأن هذه الاستضافة سيصدر أواخر نوفمبر المقبل.

ولمح أحمد في وقت سابق إلى أن البطولة قد تسند إلى المغرب أو جنوب أفريقيا أو مصر، في حال سحبت من الكاميرون.

وتردد في تقارير صحفية خلال الأشهر الماضية، أن المغرب سيكون الأوفر حظا لاستضافة البطولة في حال سحبها من الكاميرون، علما أن المملكة كان من المقرر أن تستضيف نسخة 2015، قبل أن تعتذر عن ذلك في ظل مخاوف من انتشار فيروس "إيبولا".

وأحرزت الكاميرون لقب البطولة في 2017، بفوزها في النهائي على المنتخب المصري 2-1.