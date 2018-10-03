وتحصل متصدرا المسابقة حتى الآن، برشلونة وريال مدريد، على 14 نقطة، وهو أقل عدد من النقاط عند هذه المرحلة منذ 23 عاما، وتحديدا منذ بدء تطبيق قاعدة حصول الفائز على 3 نقاط بدلا من نقطتين.

لكن على الجانب الآخر، فإن الفارق بين متصدر الدوري ومتذيله ليغانيس هو 10 نقاط فقط بعد 7 مراحل، في رقم لم يتحقق منذ 19 عاما، منبئا بموسم يحمل تنافسية كبيرة.

ويواجه برشلونة وريال مدريد ملاحقة من إشبيلية الثالث (13 نقطة)، وأتلتيكو مدريد وريال بتيس (12 نقطة)، وديبورتيفو ألافيس وإسبانيول (11 نقطة)، وسط تكهنات بمنافسة محتدمة على الصدارة قد تسفر عن بطل بخلاف الثنائي الأكبر.

وتعثر برشلونة حامل اللقب وريال مدريد شريكه في الصدارة، في 3 مباريات من أصل 7 في "الليغا"، حيث خسرا مباراة واحدة وتعادلا في مباراتين.

ومقارنة بالموسم الماضي، فقد حقق برشلونة العلامة الكاملة بالفوز في أول 7 لقاءات، في حين جمع ريال مدريد 14 نقطة فقط، نفس رصيده الحالي في الدوري المحلي.