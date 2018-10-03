سجل لأصحاب الأرض ماتس هوميلس (4)، ولاياكس أمستردام المغربي نصير مزراوي (22).

وجاءت المباراة مثيرة مع عدة فرص للطرفين كان أخطرها للطرف الهولندي الذي أهدر الفوز في الوقت بدل الضائع بكرة ارتدت من عارضة الفريق البافاري.

وكان بايرن قد فاز في الجولة الأولى على مضيفه بنفيكا البرتغالي (2-صفر)، لكن بطل البوندسليغا في الموسم الستة السابقة خاض مواجهة أياكس على خلفية تعثره أمام ضيفه أوغسبورغ (1-1) وسقوط أمام مضيفه هرتا برلين (صفر-2) في آخر مباراتين في الدوري المحلي.

من جانبه، حقق أياكس فوزا مريحا على أيك أثينا (3-صفر) في الجولة الأولى، ولم يخسر سوى مرة في سبع مباريات في الدوري المحلي.

ورفع أياكس رصيده في صدارة المجموعة الخامسة إلى أربع نقاط بالتساوي مع بايرن، مقابل 3 لبنفيكا البرتغالي الذي حقق فوزا صعبا على مضيفه أيك أثينا اليوناني 3-2.

وفي حين استمر غياب الفرنسيين المصابين كورنتان توليسو وكينغسلي كومان عن بايرن، افتقد أياكس لاعب وسطه الشاب فرنكي دي يونغ وجلس المهاجم المخضرم كلاس يان هونتيلار على مقاعد البدلاء.