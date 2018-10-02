وخاض فريق "السيدة العجوز" المباراة في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الموقوف لطرده في المباراة ضد فالنسيا الإسباني في الجولة الأولى، حيث تابع المباراة من المنصة الرئيسية.



والفوز يعد الثاني ليوفنتوس بعد تغلبه على فالنسيا بهدفين نظيفين، قبل مواجهته لمنافسه الرئيسي مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا، أواخر الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل.



وفرض ديبالا نفسه نجما للمباراة بلا منازع، فبالإضافة الى أهدافه الثلاثة، أصاب القائم مرة واحدة، وساهم في طرد قلب الدفاع الغيني محمد علي كامارا آواخر المباراة، وكان بإمكانه الحصول على ركلة جزاء.



وافتتح يوفنتوس التسجيل مبكرا عندما مرر ليوناردو بونوتشي كرة عرضية تابعها ديبالا بيسراه داخل الشباك بعد مرور 5 دقائق.



وضاعف الأرجنتيني غلة فريقه، عندما تابع كرة مرتدة من حارس يونغ بويز بعد تسديدة قوية من مشارف المنطقة للفرنسي بلاز ماتويدي في الدقيقة 33.



وكاد ديبالا يسجل الثلاثية عندما سدد كرة ردها القائم قبل أن ينجح في تحقيق الهاتريك في الدقيقة 69 بعد لعبة مشتركة رائعة بين أكثر من لاعب لتصل إلى الجناح الكولومبي خوان كوادرادو ومنه إلى ديبالا الذي تابعها من مسافة قريبة في سقف الشباك.



وأكمل الفريق السويسري المباراة بعشرة لاعبين في ربع الساعة الأخير، إثر طرد كامارا لنيله البطاقة الصفراء الثانية.



وتعد الخسارة الثانية ليونغ بويز بعد سقوطه بالنتيجة ذاتها على أرضه أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأولى.