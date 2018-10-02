ولم يتم الكشف عن تفاصيل مالية، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن العقد الجديد يتضمن حصول فيدرر على نحو 30 مليون دولار سنويا، بينما كان يحصل على 10 ملايين من "نايكي".

وأنهى فيدرر (37 عاما)، صاحب الرقم القياسي بالحصول على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، الشراكة مع "نايكي" في يوليو الماضي عندما غادر الملعب الرئيسي ببطولة ويمبلدون وهو يرتدي زيا يحمل علامة "يونيكلو".

وقال فيدرر بعد تقديمه كسفير لعلامة "يونيكلو" التجارية، الثلاثاء: "في يوم ما سأعتزل التنس لكنني لن أعتزل الحياة. يونيكلو تؤمن بي بقوة ولدينا نقاط مشتركة للتعاون حتى بعد اعتزالي".

وأوضح أنه سيركز على الأعمال الإنسانية بعد الاعتزال من خلال مؤسسته الخيرية، التي تهدف لتعليم الأطفال الذين يعانون من الفقر.

وتابع: "بعض الأشخاص لا يمكنهم الذهاب إلى مدارس، وحتى إن ذهبوا لا يجدون فرصة عادلة في التعلم، لذا تسعى مؤسسة روجر فيدرر لترك تأثير في هذا المجال خاصة بمنطقة جنوب أفريقيا".

وامتدح اللاعبة اليابانية نعومي أوساكا (20 عاما) بعد أن منحت بلادها أول لقب للفردي في البطولات الأربع الكبرى بتتويجها بلقب أميركا المفتوحة الشهر الماضي.

وقال فيدرر الفائز بلقب أميركا 5 مرات: "أعتقد أن فوزها في إنديان ويلز جعلها تؤمن بقدرتها على التتويج بلقب كبير. أظهرت بالفعل أنها تتحلى بعقلية الفوز".