ووجه المدرب الأرجنتيني رسالة للاعبي الفريق اللندني مفادها أن البحث عن طريقة لإيقاف مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة يعد "مضيعة للوقت".

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن داني روز مدافع توتنهام قوله: "المدرب أخبرنا أنه لا شيء يمكن فعله لإيقاف ميسي".

ويحل الفريق الكتالوني ضيفا على توتنهام على ملعب "ويمبلي" في لندن، الأربعاء، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية الصعبة بدوري أبطال أوروبا، التي تضم أيضا إنتر ميلانو الإيطالي وأيندهوفن الهولندي.

وفي أحيان كثيرة سيجد روز نفسه في مواجهة مباشرة مع ميسي، الذي يميل إلى اللعب ناحية اليمين، يسار الخصم، حيث يلعب المدافع الدولي الإنجليزي.

وقال روز عن "البرغوث": "إنه لاعبي المفضل. سأكون سعيدا بمشاهدته سواء إن كنت ألعب ضده أو لا ألعب. إنها تجربة علينا أن نستمتع بها".

وتابع: "إذا لعبنا بشكل جيد كفريق، ليس فقط كأفراد، بإمكاننا هزيمة برشلونة وليس ميسي وحده. لا يمكننا أن نفكر فقط بميسي. لديهم ثلاثي هجومي من الطراز العالمي وهم مخيفون إن لم نكن في يومنا".