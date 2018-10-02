فرض الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الاثنين، عقوبات تشمل اللعب دون جمهور وغرامات ضد 6 أندية من الدرجتين الأولى والثانية، بسبب أحداث شغب خلال الدوري المحلي في الأيام الماضية.

ونشرت الرابطة عبر موقعها محضر اجتماع لجنة الانضباط الذي تضمن عقوبات ضد نادي وفاق سطيف من الدرجة الأولى، باللعب مباراة واحدة دون جمهور وغرامة قدرها 200 ألف دينار (حوالى 1450 يورو) بسبب "رمي مقذوفات واستخدام المفرقعات النارية"، بينما عوقب شبيبة القبائل متصدر ترتيب الدوري بغرامة 30 ألف دينار (220 يورو).

وشهدت المباراة التي خسرها وفاق سطيف (صفر-1) الخميس في المرحلة الثامنة، أحداث شغب استدعت تدخل الشرطة، بحسب وسائل إعلام محلية. وأشارت صحيفة "الجمهورية" نقلا عن الشرطة، الى أن هذه الأحداث أدت الى إصابة 17 شخصا بينهم ثلاثة من عناصر الأمن.

ووجه الاتحاد تحذيرا لنادي مولودية بجاية بسبب "رمي المقذوفات وإشعال المفرقعات النارية في المدرجات وسوء التنظيم" خلال المباراة التي خسرها أمام شبيبة الساورة (صفر-1)، وغرمه 250 ألف دينار (نحو 1800 يورو).

كما شهدت مباريات الرابطة الثانية أحداث عنف مشابهة لرمي مقذوفات وإشعال المفرقعات النارية، كما في اتحاد بسكرة الذي عوقب بلعب مباراة دون جمهور بعد رمي الحجارة ومقذوفات على الملعب خلال مباراته أمام مولودية سعيدة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وأصبحت ملاعب كرة القدم الجزائرية منذ أعوام مسرحا لأعمال شغل بين المشجعين وضد اللاعبين والحكام، كان أخطرها في آب/أغسطس 2014 بمقتل لاعب نادي شبيبة القبائل الكاميروني ألبير إيبوسي على أرض الملعب بسبب مقذوف ألقي من المدرجات.



