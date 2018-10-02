وأكد النادي قراره "توجيه خطاب إلى اتحاد كرة القدم المصري، إلحاقا بالخطاب الذي أرسله النادي الأهلي سابقا، بعد أزمة التحكيم في مباراة الإنتاج الحربي. حيث أكد النادي، في خطابه الجديد، ضرورة إسناد مبارياته في الدوري بدءا من المباراة المقبلة إلى حكام من قارة أوروبا، مع استعجال الرد على الخطاب السابق".

وكان الأهلي قد أصدر بيانا بعد المباراة ضد الانتاج الحربي في المرحلة الخامسة، والتي انتهت بالتعادل السلبي، أكد فيه رفض الأخطاء "الفجة" للحكام، وطالب بـ "إجراء تحقيق عاجل وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي حرصًا على استكمال المسابقة، والعدالة بين الأندية المتنافسة".

وأعلن الاتحاد المصري منتصف سبتمبر الماضي، أنه سيجيز للأندية استقدام حكام أجانب بشرط دفع الكلفة المالية لذلك.

وأبدى موافقته "على الاستجابة إلى أي ناد في المسابقة يرغب في إسناد إدارة أي مباراة له في المسابقة إلى حكام أجانب شرط سداد مبلغ 15 ألف دولار في خزينة الاتحاد تمثل قيمة تكلفة استقدام طاقم حكام أجانب".