ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يسعى الملياردير ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو بيرلسكوني، إلى ضم نجم ميلان والبرازيل السابق، كاكا، لصفوف فريق مونزا.

ويسعى نادي مونزا، المملوك حديثا لبيرلسكوني، أن يضم كاكا (36 عاما) ليعود لملاعب كرة القدم مجددا بعدما أن أعلن اعتزاله من قبل.

وتعود علاقة بيرلسكوني بكاكا، عندما كان مالكا للروسونيري، ووقع حينها كاكا في عام 2002، وتوج الثنائي بلقب الدوري الإيطالي وشاركا في الفوز بدوري أبطال أوروبا معاً.

ومنذ ذلك الحين، قطع رئيس الوزراء الإيطالي السابق جميع العلاقات مع ميلان واشترى نادي مونزا أحد أندية الدرجة الثالثة الإيطالية، وجمع شمله مع أدريانو جالياني المساعد له لفترة طويلة في ميلان، والذي يعمل حالياً مديرا تنفيذيا للنادي الجديد.

وأشار موقع "فوتبول إيطاليا" إلى أن الثنائي يرغبان في إعادة كاكا لكرة القدم مجددا، وجلبه لفريق الدرجة الثالثة لكى يلعب فترة مع الفريق ضمن الحملات التسويقية ولأجل رفع الروح المعنوية للفريق، مستغلين علاقتهما مع الأسطورة البرازيلي.

وتألق كاكا بشكل كبير مع فريق ميلان في الفترة ما بين عامي 2003 و2009 قبل أن ينتقل لريال مدريد الإسباني ثم عاد لميلان مجددا وبعدها انتقل إلى الدوري الأميركي، حيث اختتم مسيرته الكروية الحافلة كلاعب.

يذكر أن آخر محطات النجم البرازيلي كانت في نادي أورلاندو سيتي في الدوري الأميركي، وكان مرتبطا بالعودة إلى ميلان في حالة عدم قدرته على اللعب.