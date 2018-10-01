وكان المدرب يولن لوبتيغي قد قال، إنه استبدل مهاجمه الويلزي بعد نهاية الشوط الأول في مباراة القمة أمام اتليتيكو مدريد التي انتهت بالتعادل السلبي يوم السبت الماضي، بعد أن شعر بيل بألم في الفخذ. كما استبعد المدرب اللاعب من تشكيلة فريقه لمواجهة تشسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.



وذكرت صحيفتا "آس" و"ماركا" الرياضيتان الصادرتان في مدريد أن الفحوص التي خضع لها بيل اليوم الاثنين، أظهرت أن حالته ليست خطيرة، وأضافتا أن اللاعب يتوقع العودة للمران الخميس المقبل قبل مباراة السبت على ملعب ألافيس.

وبعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي، زادت المسؤولية على بيل لتولي زمام الأمور في ريال مدريد.

ونجح المهاجم في إحراز أربعة أهداف في ثماني مباريات بجميع المسابقات.