وأعلن مرتضى في مؤتمر صحفي بمقر النادي "شطب عضوية كل من حازم إمام ورئيس اتحاد السباحة ياسر إدريس، ورئيس اتحاد الكرة الطائرة خالد ناصف سليم، ورئيس اتحاد الكرة اليد من النادي هشام نصر".

وقال: "هذا الرباعي شارك في صياغة بيان اللجنة الأوليمبية ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته.. لذا لا يستحقون شرف عضوية النادي".

وفي المقابل رد إمام، وهو عضو بمجلس إدارة اتحاد الكرة المصرية، على قرار منصور بشطبه، قائلا: "مرتضى منصور يشطب عضوية أي شخص يختلف معه، هذا ليس جديدا، أنا حازم إمام وعائلة إمام لها في الزمالك أكثر من أي فرد".

ويتمتع حازم إمام بشعبية هائلة وسط القلعتين البيضاء والحمراء أيضا، ويعد ووالده الراحل حمادة إمام من الرموز الكبيرة لنادي الزمالك.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، أعلنت، السبت الماضي، إيقاف منصور وتجميده من ممارسة أي نشاط رياضي خلال الفترة المقبلة، إثر هجومه على أعضاء اللجنة.

وقبل ذلك بساعات أوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) منصور لعام عن مزاولة أي نشاط متعلق باللعبة، وذلك على خلفية مخالفته قانون الانضباط الصادر عنه.

وأوضح الاتحاد، الذي عقد الخميس والجمعة اجتماعا للجنته التنفيذية في شرم الشيخ، وعقد الأحد اجتماعا لجمعيته العمومية، أن لجنة الانضباط قررت "إيقاف منصور عن أداء أي نشاط مرتبط بكرة القدم (إداري، رياضي، أو غيره) لمدة عام واحد، وتغريمه مبلغ 40 ألف دولار أميركي".

وأشار الاتحاد القاري إلى أن قراره قابل للاستئناف خلال ثلاثة أيام.

وجاء القرار، بحسب البيان "بناء على شكوى وتقرير بخصوص ما بدر من رئيس نادي الزمالك (..) وقد وجدته اللجنة سلوكا مخالفا ومعاقب عليه"، وذلك بعد مراجعة "الأدلة المقدمة والتسجيلات المرتبطة".

ووفقا لبيان اللجنة فإن مواد لوائح الانضباط التي خالفها منصور تتعلق بتوجيه إهانة إلى مسؤولي الاتحاد والتصرف بشكل غير رياضي.

وفي حين لم يحدد الاتحاد بالتفصيل التصرفات موضع الشكوى، يرجح أن تكون مرتبطة بتصريحات لمنصور بحق رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد وأمينه العام عمرو مصطفى فهمي.

وجاءت آخر هذه التصريحات، ليل الجمعة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث اليوم" المصرية، شن فيها هجوما لاذعا على أحمد وفهمي.

وقال منصور متوجها إلى رئيس الاتحاد القاري :"ما لم تبتعد عن الزمالك يا أحمد أحمد، سأقول للعالم كله كيف نجحت (في انتخابات رئاسة الكاف العام الماضي، على حساب الكاميروني عيسى حياتو)".

كما لم يسلم فهمي من تصريحات منصور التي بلغت حد اتهام الأمين العام المصري للاتحاد الافريقي بتعاطي المخدرات.

ويعد مرتضى منصور (66 عاما) الذي يتولى رئاسة النادي منذ عام 2014، من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في مصر، وغالبا ما يصدر تصريحات نارية بحق منتقديه.

وعمد أكثر من مرة لإعلان انسحاب الزمالك من الدوري المحلي، لأسباب شتى، مثل خلافات مع الاتحاد المصري أو احتجاج على الحكام، قبل أن يعود للمشاركة بعد أيام.