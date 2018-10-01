وأشار الاتحاد، في بيان عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي الأحد في مصر، "تبنى المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا فكرة إعداد ملف ثلاثي لتنظيم كأس العالم 2030، مع التأكيد على أن يقدم كل رئيس اتحاد وطني هذا المقترح للسلطات الوطنية المعنية بهذا الأمر ومراجعة المكتب التنفيذي في الأمر خلال الجلسة القادمة".

وكان المغرب تقدم بملف ترشح لاستضافة مونديال 2026، إلا أنه خسر في تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (فيفا) في يونيو الماضي، لصالح ملف مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسارع وزير الشباب والرياضة المغربي، رشيد الطالبي العلمي، في الشهر ذاته، للإعلان أن المملكة تعتزم التقدم بملف ترشيح لاستضافة مونديال 2030 بناء على "تعليمات سامية من الملك محمد السادس".

وفي حال أقدم المغرب على هذه الخطوة، ستكون المرة السادسة التي يسعى فيها لاستضافة المونديال الذي أقيم مرة واحدة في أفريقيا، وذلك عندما استضافت جنوب أفريقيا نهائيات مونديال 2010.

وفي حين لم يحدد بيان اتحاد شمال أفريقيا الدول التي قد تتقدم بملف الترشيح المشترك، ألمحت تصريحات صحافية لمسؤولين في الأشهر الماضية، باحتمال تقدم تونس والمغرب والجزائر بملف من هذا النوع.

وحتى الآن، أعلنت الأرجنتين والأوروغواي والبارغواي أنها ستتقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030، بينما أعلن الاتحاد الإنجليزي في أغسطس الماضي أنه سيدرس إمكانية الترشح للاستضافة، في خطوة قد تكون مشتركة أيضا بين إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.