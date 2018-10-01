وأوضح المصدر أن المباريات التي تنتظر برشلونة، خلال الأيام القليلة المقبلة، قد تعقد مهمته وتعمّق أزمته، سواء في أبطال أوروبا أو في الليغا.

ونشرت الصحيفة قائمة لمباريات الفريق الكتالوني، خلال الفترة الممتدة ما بين الثالث من أكتوبر والثامن والعشرين منه.

وسيستهل زملاء ميسي المشوار، يوم الأربعاء، بمواجهة قوية أمام توتنهام في التشامبيونزليغ، وبعدها بأربعة أيام فقط سيواجه فالنسيا في الدوري المحلي.

ويوم 20 أكتوبر، سيلاقي فريق إشبيلية في الليغا، على أن يخوض لقاء كبيرا أمام إنتر ميلان في أبطال أوروبا، يوم 24 أكتوبر.

وبعدها بأربعة أيام، سيلعب برشلونة مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.