وفشل الريال والأتلتيكو في تسجيل الأهداف في قمة منافسات الجولة السابعة، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقالت صحيفة "الماركا" الإسبانية إن سبب غضب لاعبي الأتلتيكو هو رفض الحكم لركلة جزاء خلال ديربي مدريد، مضيفة "الفريق سيطلب توضيحا يوم الاثنين من اللجنة الفنية للحكام حول معايير تطبيق هذا النظام".

وذكر النادي في بيانه "هذا النظام خلق ارتباكا بشأن المعايير المطبقة في الحالات المشابهة"، مشيرة إلى أننا "نعتقد أن التوضيح مهم لتسهيل عملنا وتجنب إرباك المشجعين".

وتابع "لا نفهم ما هي المعايير التي يعتمدها الحكم حين يقرر اللجوء إلى VAR وعلى ماذا يرتكز حين يقرر تجاهل هذه التقنية".

ولم يمنح حكم ديربي مدريد فريق أتلتيكو ضربة جزاء عندما قطعت يد لاعب ريال مدريد كاسيميرو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ولم يلجأ الحكم حتى لمراجعة الحالة عبر تقنية الفيديو.

ويتقاسم ريال مدريد صدارة الترتيب مع برشلونة برصيد 14 نقطة ويتفوق الفريق الكتالوني بفارق أهداف بسيط على الرغم من تعادله المفاجئ 1-1 على أرضه أمام أتليتيك بيلباو.

وتراجع أتليتيكو الذي جمع 12 نقطة إلى المركز الرابع، بينما تقدم اشبيلية إلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة عقب فوزه 3-1 على إيبار.