تغلب فيورنتينا 2-صفر على أتلانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما افتتح التسجيل بركلة جزاء مثيرة للجدل تسببت في اشتباك غاضب بين المدربين ستيفانو بيولي وجيان بييرو جاسبريني عقب صفارة النهاية.

وتقدم فيورنتينا، الذي صعد للمركز الثالث برصيد 13 نقطة، عبر ركلة جزاء إثر خطأ مزعوم ضد فيدريكو كييزا في الدقيقة 63.

واندفع كييزا داخل منطقة جزاء اتلانتا وتباطأ وراوغ رفائيل تولوي الذي فعل كل شيء ممكن لتجنب أي التحام مع لاعب فيورنتينا الذي ألقى بنفسه على الأرض.

وفي رد فعل مفاجئ احتسب الحكم ركلة جزاء دون الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد ونفذها جوردان فيريتو بنجاح قبل أن يضيف كريستيانو بيراجي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة.

وعقب صفارة النهاية بدأ جاسبريني الغاضب في الصراخ نحو نظيره بيولي وبدا أن تدافعا بالأيدي حدث قبل الفصل بينهما.

وقال جاسبريني "ما حدث اليوم لا يمكن تصوره في العصر الحديث. كانت ركلة جزاء من الماضي. لا يمكن قبول ذلك في ظل وجود التكنولوجيا".

وساند بيولي لاعبه كييزا (20 عاما) الذي يعتبر أحد أكثر المواهب الإيطالية الواعدة.

وقال مدرب فيورنتينا "تطور أداء كييزا بشكل كبير. بالتأكيد ربما يكون قد سقط نظرا لاحتكاك بدني لكنه لن يسقط على الأرض إثر لمسة خفيفة".

ويملك فيورنتينا 13 نقطة في المركز الثالث متفوقا بفارق الأهداف عن انترناسيونالي وساسولو.