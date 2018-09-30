وتقدم فيورنتينا، الذي صعد للمركز الرابع برصيد 13 نقطة، عبر ركلة جزاء إثر خطأ مزعوم ضد فيدريكو كييزا في الدقيقة 63.

واندفع كييزا داخل منطقة جزاء أتلانتا وتباطأ وراوغ رفائيل تولوي الذي فعل كل شيء ممكن لتجنب أي التحام مع لاعب فيورنتينا الذي ألقى بنفسه على الأرض.

وفي تصرف مفاجئ احتسب الحكم ركلة جزاء دون الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، ونفذها جوردان فيريتو بنجاح قبل أن يضيف كريستيانو بيراجي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة.

وعقب صفارة النهاية، بدأ مدرب أتلانتا جيان بييرو جاسبريني في الصراخ نحو منافسه ستيفانو بيولي وبدا أن تدافعا وشجارا قد بدأ بين الجانبين قبل الفصل بينهما.

وقالي بيولي مدرب فيورنتينا: "تطور أداء كييزا بشكل كبير. بالتأكيد ربما يكون قد سقط نظرا لاحتكاك بدني لكنه لن يسقط على الأرض إثر لمسة خفيفة".