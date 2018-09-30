وأوضح موقع "مانشستر إفنينغ نيوز" أن المدرب البرتغالي قلق بعدما زادت معاناته بسبب خسارة فريقه، السبت، أمام وست هام يونايتد بنتيجة 3-1، في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري.

وتابع أن الأنباء السيئة لمورينيو مع الشياطين الحمر تراكمت هذا الأسبوع، بداية من الإقصاء من كأس رابطة الأندية المحترفة، مرورا بتوتر علاقته مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا، ثم الخسارة الثالثة للفريق هذا الموسم مع الاكتفاء بفوز واحد منذ بداية الدوري.

وكشف المصدر أن إدارة الفريق ستمنح المدرب آخر فرصة هذا الأسبوع لتدارك ما فاته وتصحيح الأوضاع، مضيفا أن مباراة فالنسيا، بعد غد الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا قد تكون الفرصة الأخيرة له مع النادي.

ويروج في الأوساط الرياضية اسم المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، من أجل تعويض رحيل مورينيو، حيث ذكرت بعض الصحف أن المدرب السابق لريال مدريد مستعد لتولي مهمة قيادة سفينة يونايتد.

وقالت "ذا صن" إن زيدان شرع في تعلم اللغة الإنجليزية تمهيدا لانتقاله إلى مانشستر، وذلك لتسهيل عملية التواصل والتأقلم بسرعة مع أجواء بريطانيا، مشيرة إلى أنه رفض أكثر من عرض في سبيل الانضمام إلى الفريق الإنجليزي.