وجاء فوز هاملتون بعد أن أسدى زميله في الفريق، الفنلندي فالتيري بوتاس، معروفا أثناء السباق، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وحافظ بوتاس الذي انطلق من المركز الأول أمام زميله، على أفضليته خلال السباق، قبل أن يطلب منه الفريق السماح لهاملتون بتجاوزه.

وأنهى هاملتون السباق في المركز الأول، موسعا الفارق في صدارة الترتيب العام مع سائق فيراري الألماني، سيباستيان فيتل، الذي حل ثالثا على حلبة سوتشي، إلى 50 نقطة.

وكان السائق البريطاني فاز في منتصف سبتمبر الجاري في المركز الأول في سباق جائزة سنغافورة الكبرى، التي تعتبر المرحلة الخامسة عشرة من البطولة.

وفوز لويس هامتلون في سباق جائزة روسيا الكبرى هو رقم 70 في مسيرته.