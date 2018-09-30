واستبدل بيل بعد انتهاء الشوط الأول من مباراة الأمس التي استضافها ريال على ملعبه سانتياغو برنابيو وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال لوبيتيغي بعد المباراة "غاريث شعر بعدم راحة في فخذه (...) خرج كتدبير احترازي وسنرى ما هي طبيعة الإصابة".

وسجل بيل أربعة أهداف في آخر سبع مباريات له مع النادي الملكي، ويستفيد بشكل أكبر من غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل هذا الصيف الى يوفنتوس الإيطالي مقابل نحو 100 مليون يورو.

ويحل ريال ضيفا على الفريق الروسي الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لدوري الأبطال، المسابقة التي أحرز النادي الملكي لقبها في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وكان ريال قد فاز في مباراته الأولى على ضيفه روما الإيطالي 3-صفر، علما أن بيل سجل في تلك المباراة الهدف الثاني لفريقه.

ويعاني ريال من غياب لاعبين أساسيين في صفوفه هما الإسباني إيسكو (التهاب الزائدة الدودية) والبرازيلي مارسيلو (ربلة الساق)، وسيشكل غياب بيل - في حال تأكيده - مشكلة للمدرب لوبيتيغي.

وقال الأخير أن الإصابات في صفوف لاعبيه "تشغل بالنا، نعم، هذه ليست عناصر إيجابية. إيسكو ليس مصابا، وبشأن مارسيلو نأمل في أن يتمكن من العودة خلال أسابيع، وبشأن غاريث سنرى. علي البحث عن حلول لكن لدي ملء الثقة باللاعبين، وثمة من يمكن أن يحل بدلا منهم".