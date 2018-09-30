وخطف النجم الأرجنتيني الأنظار مجددا بسبب ردة فعله تجاه الحكام، فعقب نهاية المباراة دخل اللاعب في نقاش مع الحكم لاتلاي، وبدا أن اللاعب غير راض على أداء الحكم، الذي أشهر بطاقة صفراء في وجه النجم الأرجنتيني بسبب الاحتجاج.

وواصل ميسي صراعه مع الحكام في الليغا، فهو لم يصافح حكم مواجهة جيرونا عقب المباراة التي انتهت 2-2، بسبب اعتراضه أيضا على قراراته.

وأظهرت لقطات قيام الحكم خيسوس جيل مانزان بمحاولة مصافحة ميسي الذي افتتح التسجيل لناديه، إلا أن قائد النادي الكتالوني رفض مد يده، وبدأ أنه يوبخ الحكم.

وتبدو تصرفات ميسي، وكأنه يعاني من ضغط كبير بسبب نتائج الفريق، وخاصة في ظل سعي اللاعب لقيادة الفريق إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن الفريق منذ أعوام.

إلا أن تصرفات ميسي ضد الحكام، تعيد للذاكرة تصرفات سابقة غير لائقة قام بها النجم الأرجنتيني في مباريات عدة، ومنها في 2017 خلال مباراة الأرجنتين وتشيلي، حين وجه إهانات للحكم البرازيلي، ساندرو ريتشي، في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

واعتبرت الفيفا آنذاك، أن الإهانات التي وجهها للحكم البرازيلي تعد خرقا واضحا للائحة المخالفات، وعوقب ميسي بالإيقاف لـ4 مباريات.

وفي عام 2016، اعترض ميسي على الحكم الإسباني، ماتيو لاهوز، الذى أدار مباراة بيتيس في الليغا، ما كلفه الحصول على البطاقة الصفراء بسبب احتجاجه على قرارات الحكم خلال المباراة.

وجاء استياء ميسي من لاهوز من قراراته في المباراة، إضافة إلى أن الحكم الإسباني ألغى هدفا صحيحا للاعب في مباراة الجولة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في ملعب "كامب نو" موسم (2013-2014) والذى حسم فيه الفريق المدريدي اللقب.

وإضافة إلى ذلك، يملك ميسي ذكريات سيئة مع حكام إسبان، مثل هيرنانديز وجيل مانزانو، ما كلف النجم الأرجنتيني كروت صفراء ومرات أخرى حمراء.