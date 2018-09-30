ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن هازارد قوله "سأقول لكم الحقيقة.. بعد المونديال، كنت متحمسا لمغادرة تشلسي وتحقيق حلمي القاضي باللعب يوما ما في إسبانيا".

وارتبط اسم اللاعب كثيرا، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بفريق ريال مدريد، الذي كان يمني النفس في تعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس.

وقال الدولي البلجيكي "أستمتع حاليا مع فريقي ولم أندم على خيار البقاء معه.. قد أوافق على تمديد عقدي مع البلوز.. لست متأكدا بعد".

وسبق لهازارد أن قال، بعدما سجل هدف الفوز في مرمى ليفربول خلال الانتصار 2-1، الأربعاء الماضي، إنه يستمتع باللعب تحت قيادة مدربه الجديد ماوريتسيو ساري، لكنه قال إن ما تردد عن أنه على وشك توقيع عقد جديد مع النادي "غير صحيح".

ويتبقى عامان في العقد الحالي لهازارد مع النادي اللندني، لكن بدايته الرائعة في الموسم الحالي لم توقف الشائعات المستمرة بشأن اقترابه من النادي الملكي.