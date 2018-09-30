وقال ميسي بعد المباراة: "التأخر بهدف عقد الأمور كثيرا علينا، كان يمكننا الفوز لكن نشعر بالخجل من هذه النتيجة، يجب علينا أن نواصل ونستمر في القتال، لدينا مباراة هامة يوم الأربعاء"، في إشارة إلى مبارة برشلونة مع توتنهام الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.



وأردف: "علينا تطوير بعض الأمور، الطريق لازال طويلا أمامنا ولن نحكم بنتيجة آخر مباراتين، يجب تحسين دفاعنا أكثر من ذلك وأن نصبح أكثر حدة هجوميا"، بحسبما ما ذكر موقع gaol الرياضي.



وأشار البرغوث إلى أن فريقه يمتلك "التشكيل الكافي من اللاعبين لتحقيق نتائج جيدة، مما يجعل آخر نتيجتين أمر غير منطقي ولكن ندرك أن المشوار لازال في بدايته".



يذكر أن التعادل جعل برشلونة في المركز الأول بجدول الليغا بـ14 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد الذي تعادل سلبيا مع جاره أتلتيكو مدريد.